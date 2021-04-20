Путин подписал закон о штрафах до 30 000 рублей за высадку детей-безбилетников

В ней уточняется, что штрафу подлежит высадка безбилетного ребенка из транспорта, если его проезд не содержит признаков уголовного преступления В то же время, если ребенок едет в сопровождении взрослых, не заплативших за проезд, они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.