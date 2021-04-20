Путин подписал закон о штрафах до 30 000 рублей за высадку детей-безбилетников
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которому вводятся штрафы до 30 000 руб. за высадку из общественного транспорта безбилетных детей младше 16 лет без сопровождения взрослых. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда... влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей», — следует из поправки.
В ней уточняется, что штрафу подлежит высадка безбилетного ребенка из транспорта, если его проезд не содержит признаков уголовного преступления В то же время, если ребенок едет в сопровождении взрослых, не заплативших за проезд, они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.
До этого, в конце февраля, Путин подписал закон, который ввел запрет на принудительную высадку из общественного транспорта безбилетного пассажира моложе 16 лет без сопровождения взрослых.