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Путин подписал закон о штрафах до 30 000 рублей за высадку детей-безбилетников

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которому вводятся штрафы до 30 000 руб. за высадку из общественного транспорта безбилетных детей младше 16 лет без сопровождения взрослых. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда... влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей», — следует из поправки.

В ней уточняется, что штрафу подлежит высадка безбилетного ребенка из транспорта, если его проезд не содержит признаков уголовного преступления В то же время, если ребенок едет в сопровождении взрослых, не заплативших за проезд, они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

До этого, в конце февраля, Путин подписал закон, который ввел запрет на принудительную высадку из общественного транспорта безбилетного пассажира моложе 16 лет без сопровождения взрослых.

Ранее по теме: Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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