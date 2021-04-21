Присяжные признали экс-полицейского виновным в убийстве Джорджа Флойда
Коллегия присяжных признала бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил телеканал CNN.
12 присяжных единогласно проголосовали по всем пунктам обвинения. Шовину грозит до 40 лет тюрьмы. Приговор будет оглашен судом через восемь недель.
46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб после того, как полицейский задержал его удушающим приемом. После его смерти в США начались акции протеста против расизма и полицейской жестокости. Первые акции протеста прошли в Миннеаполисе, где жил Флойд, позднее они начались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии, Индианаполисе и других крупных городах страны.