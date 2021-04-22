«ОВД-инфо» сообщил о более 1700 задержанных на протестах в России

Официальную информацию о задержанных МВД не публиковало. Ведомство ограничилось только обнародованием своих подсчетов по числу участников. Так, по всей России, по данным МВД, в поддержку Навального вышли более 14 000 человек. Из них, по данным московского главка ведомства, в столице вышли около 6000, по данным петербургского управления МВД в Санкт-Петербурге, — около 4500. По ряду крупных городов ведомство данных не дало.