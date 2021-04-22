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«ОВД-инфо» сообщил о более 1700 задержанных на протестах в России

Ведомости

По итогам несанкционированных акций в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального задержали 1783 человека в 97 городах, сообщает «ОВД-инфо».

Такие данные имелись у проекта по состоянию на 9:41 мск 22 апреля. Больше всего было задержано участников акций в Санкт-Петербурге (805 человек). В Уфе задержали 119 человек, в Казани — 69; в Барнауле — 58; в Сочи — 53; в Воронеже — 53, в Кемерове — 36.

Москва, обычно находящаяся в числе городов-лидеров по числу задержанных на несанкционированных акциях в поддержку Навального, в этот раз оказалась на одном месте с Новокузнецком — там были задержаны по 30 человек.

Официальную информацию о задержанных МВД не публиковало. Ведомство ограничилось только обнародованием своих подсчетов по числу участников. Так, по всей России, по данным МВД, в поддержку Навального вышли более 14 000 человек. Из них, по данным московского главка ведомства, в столице вышли около 6000, по данным петербургского управления МВД в Санкт-Петербурге, — около 4500. По ряду крупных городов ведомство данных не дало.

Сторонники Навального 21 апреля организовали несанкционированные акции с призывом допустить к нему гражданских врачей и освободить из колонии. Навальный находится в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.

По данным сторонников Навального, в колонии его здоровье серьезно ухудшилось. Сам основатель ФБК объявил 31 марта голодовку с требованием допустить к нему гражданских врачей. 18 апреля Навального перевели из ФСИН в тюремную больницу.

Ранее по теме: В России прошли митинги в поддержку Алексея Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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