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В Кремле прокомментировали акции в поддержку Навального

Ведомости

Состоявшиеся вчера в нескольких городах России акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове, были незаконными и не стали главным событием дня, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, что где-то акции проводились в законном режиме. Они были скорее незаконные, ибо они не были согласованны. В остальном это дело органов внутренних дел. Конечно же, главное событие вчера — это было послание президента Федеральному собранию», — сказал он.

Отвечая на то, понимают ли в Кремле причины несанкционированных акций, Песков заявил, что ему нечего добавить к данной теме. На вопрос, может ли президент России Владимир Путин взять ситуацию с недопущением к Навальному приглашенных врачей под свой контроль, пресс-секретарь главы государства предложил обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) или — при наличии подозрения о нарушениях — в прокуратуру.

Сторонники Навального 21 апреля организовали несанкционированные акции с призывом допустить к нему гражданских врачей и освободить из колонии. Навальный находится в колонии во Владимирской области после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.

По данным сторонников Навального, в колонии его здоровье серьезно ухудшилось. Сам основатель ФБК объявил 31 марта голодовку с требованием допустить к нему гражданских врачей. 18 апреля Навального перевели из ФСИН в тюремную больницу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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