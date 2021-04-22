В Кремле прокомментировали акции в поддержку Навального
Состоявшиеся вчера в нескольких городах России акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове, были незаконными и не стали главным событием дня, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно о том, что где-то акции проводились в законном режиме. Они были скорее незаконные, ибо они не были согласованны. В остальном это дело органов внутренних дел. Конечно же, главное событие вчера — это было послание президента Федеральному собранию», — сказал он.
Отвечая на то, понимают ли в Кремле причины несанкционированных акций, Песков заявил, что ему нечего добавить к данной теме. На вопрос, может ли президент России Владимир Путин взять ситуацию с недопущением к Навальному приглашенных врачей под свой контроль, пресс-секретарь главы государства предложил обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) или — при наличии подозрения о нарушениях — в прокуратуру.
Сторонники Навального 21 апреля организовали несанкционированные акции с призывом допустить к нему гражданских врачей и освободить из колонии. Навальный находится в колонии во Владимирской области после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.
По данным сторонников Навального, в колонии его здоровье серьезно ухудшилось. Сам основатель ФБК объявил 31 марта голодовку с требованием допустить к нему гражданских врачей. 18 апреля Навального перевели из ФСИН в тюремную больницу.