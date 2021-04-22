В Кремле прокомментировали акции в поддержку Навального

Сторонники Навального 21 апреля организовали несанкционированные акции с призывом допустить к нему гражданских врачей и освободить из колонии. Навальный находится в колонии во Владимирской области после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.