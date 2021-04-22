Песков объяснил, где проходят красные линии в отношении Украины

Во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию Путин говорил о внешней безопасности России, он отметил, что Москва хочет иметь «доброе общение» со всеми участниками международного сообщества, «в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время, мягко говоря, не складываются». При этом президент предупредил о жестком ответе на какие-либо провокации.