Песков объяснил, где проходят красные линии в отношении Украины
Красная линия в отношениях с Украиной проходит на рубеже национальных интересов России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов», — сказал он, отмечая, что красные линии в целом связаны с национальными интересами, и это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину.
Россия, по словам Пескова, не является участницей конфликта на Донбассе. «Это внутриукраинский конфликт. Именно Украина должна его решать. Россия вместе со странами — участницами минского формата готова и дальше делать все возможное, все от нее зависящее, чтобы помочь Украине решить свой внутренний конфликт. А красные линии — это национальные интересы России», — пояснил он.
Ранее Песков объяснил, что, говоря о красных линиях в отношении России, переходить которые другим государствам не следует, президент Владимир Путин имел в виду посягательства на внутреннюю и внешнюю безопасность страны.
Во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию Путин говорил о внешней безопасности России, он отметил, что Москва хочет иметь «доброе общение» со всеми участниками международного сообщества, «в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время, мягко говоря, не складываются». При этом президент предупредил о жестком ответе на какие-либо провокации.