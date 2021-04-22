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Песков объяснил, где проходят красные линии в отношении Украины

Ведомости

Красная линия в отношениях с Украиной проходит на рубеже национальных интересов России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов», — сказал он, отмечая, что красные линии в целом связаны с национальными интересами, и это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину.

Россия, по словам Пескова, не является участницей конфликта на Донбассе. «Это внутриукраинский конфликт. Именно Украина должна его решать. Россия вместе со странами — участницами минского формата готова и дальше делать все возможное, все от нее зависящее, чтобы помочь Украине решить свой внутренний конфликт. А красные линии — это национальные интересы России», — пояснил он.

Ранее Песков объяснил, что, говоря о красных линиях в отношении России, переходить которые другим государствам не следует, президент Владимир Путин имел в виду посягательства на внутреннюю и внешнюю безопасность страны.

Во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию Путин говорил о внешней безопасности России, он отметил, что Москва хочет иметь «доброе общение» со всеми участниками международного сообщества, «в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время, мягко говоря, не складываются». При этом президент предупредил о жестком ответе на какие-либо провокации.

Ранее по теме: Песков объяснил слова Путина о «красных линиях» и Шерхане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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