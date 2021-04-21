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Песков объяснил слова Путина о «красных линиях» и Шерхане

Ведомости

Говоря о «красных линиях» в отношении России, переходить которые другим государствам не следует, президент Владимир Путин имел в виду посягательства на внутреннюю и внешнюю безопасность страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается красных линий, то интересы нашей внешней и внутренней безопасности. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов в отношении нашей страны», — сказал он в интервью «Комсомольской правде».

Кроме того, Песков прокомментировал сравнение Путина «цепляющих» Россию стран с персонажем из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга — главным злодеем произведения тигром Шерханом. Приспешников такого «Шерхана» президент сопоставил с «подвывающим» тому шакалом Табаки.

«Он же предупредил Шерхана и прилипал», — сказал Песков.

Ранее сегодня Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Говоря о внешней безопасности России, он отметил, что Москва хочет иметь «доброе общение» со всеми участниками международного сообщества, «в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время, мягко говоря, не складываются». При этом президент предупредил о жестком ответе на какие-либо провокации.

Ранее по теме: Путин сравнил нападающих на Россию с животными из рассказов Киплинга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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