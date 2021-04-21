Песков объяснил слова Путина о «красных линиях» и Шерхане
Говоря о «красных линиях» в отношении России, переходить которые другим государствам не следует, президент Владимир Путин имел в виду посягательства на внутреннюю и внешнюю безопасность страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Что касается красных линий, то интересы нашей внешней и внутренней безопасности. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов в отношении нашей страны», — сказал он в интервью «Комсомольской правде».
Кроме того, Песков прокомментировал сравнение Путина «цепляющих» Россию стран с персонажем из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга — главным злодеем произведения тигром Шерханом. Приспешников такого «Шерхана» президент сопоставил с «подвывающим» тому шакалом Табаки.
«Он же предупредил Шерхана и прилипал», — сказал Песков.
Ранее сегодня Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Говоря о внешней безопасности России, он отметил, что Москва хочет иметь «доброе общение» со всеми участниками международного сообщества, «в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время, мягко говоря, не складываются». При этом президент предупредил о жестком ответе на какие-либо провокации.