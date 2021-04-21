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Путин сравнил нападающих на Россию с животными из рассказов Киплинга

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин сравнил с поведением персонажей «Книги джунглей» Редьярда Киплинга недружественные шаги других государств по отношению к России. Подобное заявление глава государства сделал в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.

«Недружественные акции и в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай по любому поводу, а чаще вообще без всякого повода цеплять Россию», — сказал президент.

Подобное поведение Путин назвал «новым видом спорта», где страны соревнуются, «кто громче что-то скажет». Он отметил, что Москва, несмотря на это, ведет себя «в высшей степени сдержанно, можно сказать, скромно» и зачастую не отвечает не только на недружественные акции, «но и на откровенное хамство».

«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана (тигр из «Книги джунглей», главный антагонист произведения. — Прим. ред.), крутятся всякие мелкие Табаки (шакал и помощник Шерхана. — Прим. ред.). Все, как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — отметил Путин.

В то же время глава государства подчеркнул, что Москва хочет иметь «доброе общение» со всеми участниками международного сообщества, «в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются». Однако при этом он предупредил о жестком ответе на какие-либо провокации.

«Мы действительно не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», — подчеркнул президент.

Путин также выразил надежду на то, что никто не захочет переходить «красную черту» в отношении России. Где проходит эта черта, Москва определит в каждом отдельном случае самостоятельно, пояснил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных