Путин сравнил нападающих на Россию с животными из рассказов Киплинга

В то же время глава государства подчеркнул, что Москва хочет иметь «доброе общение» со всеми участниками международного сообщества, «в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются». Однако при этом он предупредил о жестком ответе на какие-либо провокации.