Путин сравнил нападающих на Россию с животными из рассказов Киплинга
Президент РФ Владимир Путин сравнил с поведением персонажей «Книги джунглей» Редьярда Киплинга недружественные шаги других государств по отношению к России. Подобное заявление глава государства сделал в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
«Недружественные акции и в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай по любому поводу, а чаще вообще без всякого повода цеплять Россию», — сказал президент.
Подобное поведение Путин назвал «новым видом спорта», где страны соревнуются, «кто громче что-то скажет». Он отметил, что Москва, несмотря на это, ведет себя «в высшей степени сдержанно, можно сказать, скромно» и зачастую не отвечает не только на недружественные акции, «но и на откровенное хамство».
«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана (тигр из «Книги джунглей», главный антагонист произведения. — Прим. ред.), крутятся всякие мелкие Табаки (шакал и помощник Шерхана. — Прим. ред.). Все, как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — отметил Путин.
В то же время глава государства подчеркнул, что Москва хочет иметь «доброе общение» со всеми участниками международного сообщества, «в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются». Однако при этом он предупредил о жестком ответе на какие-либо провокации.
«Мы действительно не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», — подчеркнул президент.
Путин также выразил надежду на то, что никто не захочет переходить «красную черту» в отношении России. Где проходит эта черта, Москва определит в каждом отдельном случае самостоятельно, пояснил глава государства.