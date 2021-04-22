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Москалькова рассказала о 14 нарушениях Навального в колонии

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексей Навальный допустил 14 нарушений порядка отбывания наказания в исправительной колонии № 2 в Покрове, следует из письма уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в адрес генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

«В период отбывания наказания А.А. Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания (отказ выполнять обязанности дежурного по отряду, отказ заправлять свою постель, нарушение распорядка дня, нарушение ношения формы одежды), за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров», — говорится в письме.

Омбудсмен отметила, что фактов применения к Навальному жестокого или грубого обращения не установлено. Она также подчеркнула, что основатель ФБК, по мнению врачей, не нуждается в обследовании и лечении вне колонии.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока. С 31 марта основатель ФБК объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданских врачей. 5 апреля он сообщил, что у него поднялась температура до 38,1 и начался сильный кашель.

С признаками респираторного заболевания Навальный был переведен в медико-санитарную часть. 18 апреля ФСИН сообщила, что его перевели из ИК-2 в Покрове в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире.

Ранее по теме: ФСИН сообщила о переводе Навального из колонии в больницу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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