С россиянина сняли обвинения в организации незаконной съемки моделей в Дубае

В начале апреля власти ОАЭ пресекли съемку обнаженных моделей из СНГ на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Задержанным предъявили обвинение в «развратных действиях». Участницам фотосессии грозило до полугода тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет, а также штрафы в 5 тыс. дирхам (более 100 тыс. руб.) и 50 тыс. дирхам (более 1 млн руб.) соответственно.