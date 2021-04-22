С россиянина сняли обвинения в организации незаконной съемки моделей в Дубае
Суд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) снял обвинения с российского предпринимателя Алексея Концова в организации противоречащей местному законодательству фотосессии с обнаженными моделями в Дубае, его депортируют из страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России в ОАЭ.
«Суд снял с россиянина обвинения и принял решение о его депортации из ОАЭ, он должен покинуть страну в 16.15 по местному времени (15.15 мск)», — сообщили в диппредставительстве. До этого местный суд принял решение о депортации 12 участвовавших в фотосессии гражданок Украины.
В начале апреля власти ОАЭ пресекли съемку обнаженных моделей из СНГ на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Задержанным предъявили обвинение в «развратных действиях». Участницам фотосессии грозило до полугода тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет, а также штрафы в 5 тыс. дирхам (более 100 тыс. руб.) и 50 тыс. дирхам (более 1 млн руб.) соответственно.
Изначально сообщалось, что в фотосессии участвовало около 40 человек, в том числе, несколько россиянок. Однако позже в российском генконсульстве уточнили, число задержанных — 12 и российских гражданок не задерживали. Единственным проходящим по делу гражданином России оказался организатор съемок.