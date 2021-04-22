Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

С россиянина сняли обвинения в организации незаконной съемки моделей в Дубае

Ведомости

Суд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) снял обвинения с российского предпринимателя Алексея Концова в организации противоречащей местному законодательству фотосессии с обнаженными моделями в Дубае, его депортируют из страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России в ОАЭ.

«Суд снял с россиянина обвинения и принял решение о его депортации из ОАЭ, он должен покинуть страну в 16.15 по местному времени (15.15 мск)», — сообщили в диппредставительстве. До этого местный суд принял решение о депортации 12 участвовавших в фотосессии гражданок Украины.

В начале апреля власти ОАЭ пресекли съемку обнаженных моделей из СНГ на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Задержанным предъявили обвинение в «развратных действиях». Участницам фотосессии грозило до полугода тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет, а также штрафы в 5 тыс. дирхам (более 100 тыс. руб.) и 50 тыс. дирхам (более 1 млн руб.) соответственно.

Изначально сообщалось, что в фотосессии участвовало около 40 человек, в том числе, несколько россиянок. Однако позже в российском генконсульстве уточнили, число задержанных — 12 и российских гражданок не задерживали. Единственным проходящим по делу гражданином России оказался организатор съемок.

Ранее по теме: Генконсульство уточнило данные о задержанных в Дубае девушках
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных