На Олимпийских играх запретили выражать поддержку акциям протеста
Участники Олимпийских игр в Токио и Пекине не смогут солидаризироваться с акциями протеста во время соревнований и церемоний награждения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.
Организация провела опрос среди спортсменов в ответ на призыв ослабить правило 50 Олимпийской хартии, в рамках которого участникам соревнований запрещены «демонстрации или политическая, религиозная или расовая пропаганда».
«Большинство участвовавших (в опросе) спортсменов не сочли уместным, чтобы спортсмены выражали индивидуальные взгляды во время церемонии открытия, на подиуме или на соревновательном поле», — говорится в заявлении МОК.
Более двух третей из 3547 опрошенных спортсменов сочли неуместными подобные акции на пьедестале почета, на соревновательном поле или на официальных церемониях.