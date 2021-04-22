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На Олимпийских играх запретили выражать поддержку акциям протеста

Ведомости

Участники Олимпийских игр в Токио и Пекине не смогут солидаризироваться с акциями протеста во время соревнований и церемоний награждения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Организация провела опрос среди спортсменов в ответ на призыв ослабить правило 50 Олимпийской хартии, в рамках которого участникам соревнований запрещены «демонстрации или политическая, религиозная или расовая пропаганда».

«Большинство участвовавших (в опросе) спортсменов не сочли уместным, чтобы спортсмены выражали индивидуальные взгляды во время церемонии открытия, на подиуме или на соревновательном поле», — говорится в заявлении МОК.

Более двух третей из 3547 опрошенных спортсменов сочли неуместными подобные акции на пьедестале почета, на соревновательном поле или на официальных церемониях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных