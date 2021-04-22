Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в чистые технологии

«Убежден, борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе и у нас в стране», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.