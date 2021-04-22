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Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в чистые технологии

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы предложить зарубежным компаниям целый набор совместных проектов в сфере сохранения климата и чистых технологий, за реализацию которых им могут быть предоставлены преференции. Об этом он сказал в ходе выступления на саммите по климату в режиме видеосвязи.

«Убежден, борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе и у нас в стране», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.

Россия искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества по проблематике климата, подчеркнул он.

«Напомню, что по сравнению с 1990 г. Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. Эти выбросы уменьшились в два раза – с 3,1 млрд т эквивалента СО2 до 1,6 млрд т. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет», — отметил глава государства.

По словам российского лидера, 45% энергобаланса страны составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. В ходе послания Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин поставил задачу существенно ограничить к 2050 г. накопленный объем чистой эмиссии в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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