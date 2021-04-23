Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной
Парковки на всех улицах Москвы в майские праздники — 1, 3, 9 и 10 мая — будут бесплатными, сообщает департамент транспорта в своем канале в Telegram.
«В праздничные дни 1, 3, 9 и 10 мая парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными — даже там, где действует повышенный тариф 380 руб. в час днем», — сообщает дептранс.
Кроме того, 2 мая парковки будут бесплатными на всех улицах, кроме тех, где действует тариф 380 руб./час днем и 200 руб./час ночью. Парковки со шлагбаумом останутся платными во все дни.