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МИД уточнил численность сотрудников дипмиссий России и Чехии

Ведомости

К 31 мая численность российского посольства в Праге всего сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД России.

«Численный состав генконсульств обеих стран не претерпел изменений. У обеих сторон останется по 7 дипломатов, 25 административно-технических и 19 на месте принятых», — отметили в МИДе.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулханек заявил, что в посольстве России в Праге и посольстве Чехии в Москве останется по 32 сотрудника.

Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.

После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. Позднее власти Чехии заявили, что страну должны покинуть 63 сотрудника российского посольства в Праге.

Ранее по теме: Власти Чехии объявили о высылке 63 сотрудников российского посольства

«Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе», — заключили в МИД России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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