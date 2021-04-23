МИД уточнил численность сотрудников дипмиссий России и Чехии
К 31 мая численность российского посольства в Праге всего сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД России.
«Численный состав генконсульств обеих стран не претерпел изменений. У обеих сторон останется по 7 дипломатов, 25 административно-технических и 19 на месте принятых», — отметили в МИДе.
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулханек заявил, что в посольстве России в Праге и посольстве Чехии в Москве останется по 32 сотрудника.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. Позднее власти Чехии заявили, что страну должны покинуть 63 сотрудника российского посольства в Праге.
«Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе», — заключили в МИД России.