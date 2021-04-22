Власти Чехии объявили о высылке 63 сотрудников российского посольства

22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По стоянию на 22 апреля в пражском посольстве работает 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.