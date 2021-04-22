Власти Чехии объявили о высылке 63 сотрудников российского посольства
Чехию должны покинуть 63 сотрудника российского посольства в Праге, заявил в эфире «Чешского телевидения» министр иностранных дел страны Якуб Кулганек.
«Речь идет о 63 сотрудниках российского посольства, которые покинут Чехию с членами семей», — сказал министр (цитата по ТАСС). Он отметил, что Чехия приводит число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствие со штатом чешского посольства в Москве.
«Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей до конца мая», — сказал Кулганек.
22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По стоянию на 22 апреля в пражском посольстве работает 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.
Кроме взаимной высылки дипломатов чешские власти исключили «Росатом» из конкурса на строительство новой АЭС в стране из-за «несоответствия требованиям безопасности» .