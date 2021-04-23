Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в семи регионах
Заболеваемость коронавирусом растет в семи регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия велась в эфире телеканала «Россия 24».
«В регионах ситуация различается. В стадии снижения сегодня находится 16 регионов. В стадии стабилизации — 52 и в стадии продолжающегося роста находится семь регионов страны», — сказала Голикова. Она отметила, что в регионах с ростом заболеваемости зафиксировано отставание в темпах вакцинации населения.
Голикова отметила, что на рост заболеваемости также влияет сезон. «Апрель и май являются нестабильными месяцами с точки зрения распространения сезонных заболеваний — это и ОРВИ, и парагрипп, и ряд других», — сказала вице-премьер, подчеркнув, что федеральные власти рекомендуют регионам снимать ограничительные меры «весьма аккуратно».
20 апреля об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Москве заявил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил необходимость ускорения темпов вакцинации жителей города и счел заслуживающим внимания предложение московского бизнеса давать льготы на товары и услуги потребителям старшего поколения, сделавшим прививку.
За последние сутки, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 8840 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 9407 пациентов, погибли 398 человек. За весь период в России выявили 4 744 961 случай коронавируса. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек. 22 апреля оперштаб сообщил о 8996 случаях заражения.