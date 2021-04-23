Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в семи регионах

«В регионах ситуация различается. В стадии снижения сегодня находится 16 регионов. В стадии стабилизации — 52 и в стадии продолжающегося роста находится семь регионов страны», — сказала Голикова. Она отметила, что в регионах с ростом заболеваемости зафиксировано отставание в темпах вакцинации населения.