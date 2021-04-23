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Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в семи регионах

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом растет в семи регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия велась в эфире телеканала «Россия 24».

«В регионах ситуация различается. В стадии снижения сегодня находится 16 регионов. В стадии стабилизации — 52 и в стадии продолжающегося роста находится семь регионов страны», — сказала Голикова. Она отметила, что в регионах с ростом заболеваемости зафиксировано отставание в темпах вакцинации населения.

Голикова отметила, что на рост заболеваемости также влияет сезон. «Апрель и май являются нестабильными месяцами с точки зрения распространения сезонных заболеваний — это и ОРВИ, и парагрипп, и ряд других», — сказала вице-премьер, подчеркнув, что федеральные власти рекомендуют регионам снимать ограничительные меры «весьма аккуратно».

20 апреля об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Москве заявил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил необходимость ускорения темпов вакцинации жителей города и счел заслуживающим внимания предложение московского бизнеса давать льготы на товары и услуги потребителям старшего поколения, сделавшим прививку.

За последние сутки, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 8840 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 9407 пациентов, погибли 398 человек. За весь период в России выявили 4 744 961 случай коронавируса. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек. 22 апреля оперштаб сообщил о 8996 случаях заражения.

Ранее по теме: Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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