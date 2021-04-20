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Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в Москве в последние недели начала ухудшаться, московский бизнес предлагает стимулировать вакцинацию горожан старшего поколения, чтобы не допустить локдауна. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться. Поэтому считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания», — сказал Собянин. По его словам, с опасениями по поводу роста заболеваемости к нему обратилась Московская торгово-промышленная палата, попросив стимулировать вакцинацию людей старшего поколения путем предоставления льгот.

«[Москвичи 60+] могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе», — пояснил Собянин предложение бизнеса столицы, который опасается жестких ограничительных мер, в том числе локдауна, если заболеваемость продолжит расти.

Собянин добавил, что для стимулирования вакцинации пожилых москвичей можно было бы не ограничиваться скидками, а дать привившимся «целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса». «Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса», — пояснил мэр Москвы.

В то же время он не анонсировал введения каких-либо ограничений в столице в обозримой перспективе.

По данным оперштаба на 20 апреля, в Москве за сутки выявили 1996 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период — 1 068 048. Для сравнения: днем ранее было зафиксировано 2279 новых случаев, 18 апреля — 2252, 17 апреля — 2822, 16 апреля — 2476 случаев.

Всего в России за сутки выявили 8164 случая заражения коронавирусом. 9631 человек вылечился от коронавируса, 379 — скончались. За весь период в России зарегистрировано 4 718 854 случая заражения, из них 4 343 229 пациентов выздоровели, 106 307 — умерли.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 8164 случая заражения коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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