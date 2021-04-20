Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин добавил, что для стимулирования вакцинации пожилых москвичей можно было бы не ограничиваться скидками, а дать привившимся «целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса». «Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса», — пояснил мэр Москвы.