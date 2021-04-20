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В России за сутки выявили 8164 случая заражения коронавирусом

Ведомости

За последние сутки в России выявили 8164 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 9631 человек вылечился от коронавируса, 379 — скончались. За весь период в России зарегистрировано 4 718 854 случая заражения, из них 4 343 229 пациентов выздоровели, 106 307 — умерли.

19 апреля оперштаб сообщил о 8589 случаях заражения.

В Москве за сутки выявили 1996 новых пациентов с коронавирусом, за весь период — 1 068 048. За период пандемии 974 229 человек выздоровели от коронавируса, 76 065 — продолжают лечиться. 17 754 человека погибли от вируса.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 687 случаев, Московская область — 562, Ростовская область — 235, Самарская область — 190, Нижегородская область — 183.

В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — 408 699 пациентов, Московская область — 243 793, Нижегородская область — 112 132, Ростовская область — 85 630, Свердловская область — 85 041.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 31,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 15,3 млн, на третьем месте Бразилия — около 14 млн, на четвертом месте Франция — 5,6 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 142,1 млн случаев заражения коронавирусом и 3 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных