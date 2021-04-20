В России за сутки выявили 8164 случая заражения коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 31,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 15,3 млн, на третьем месте Бразилия — около 14 млн, на четвертом месте Франция — 5,6 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 142,1 млн случаев заражения коронавирусом и 3 млн смертей от него.