В России за сутки выявили 8164 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 8164 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 9631 человек вылечился от коронавируса, 379 — скончались. За весь период в России зарегистрировано 4 718 854 случая заражения, из них 4 343 229 пациентов выздоровели, 106 307 — умерли.
19 апреля оперштаб сообщил о 8589 случаях заражения.
В Москве за сутки выявили 1996 новых пациентов с коронавирусом, за весь период — 1 068 048. За период пандемии 974 229 человек выздоровели от коронавируса, 76 065 — продолжают лечиться. 17 754 человека погибли от вируса.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 687 случаев, Московская область — 562, Ростовская область — 235, Самарская область — 190, Нижегородская область — 183.
В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — 408 699 пациентов, Московская область — 243 793, Нижегородская область — 112 132, Ростовская область — 85 630, Свердловская область — 85 041.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 31,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 15,3 млн, на третьем месте Бразилия — около 14 млн, на четвертом месте Франция — 5,6 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 142,1 млн случаев заражения коронавирусом и 3 млн смертей от него.