Россия предложила Германии и Франции обсудить перемирие в Донбассе

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 7 апреля Пушилин заявил об ухудшении ситуации в регионе. Тогда он отмечал, что количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.