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Россия предложила Германии и Франции обсудить перемирие в Донбассе

Ведомости

Россия предложила Франции и Германии до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)», — цитирует «РИА Новости» Козака.

Он подтвердил, что в озвученном предложении России предлагается провести переговоры непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пригласил президента Украины Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе для обсуждения ситуации в регионе.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 7 апреля Пушилин заявил об ухудшении ситуации в регионе. Тогда он отмечал, что количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.

Ранее по теме: Глава ДНР пригласил Зеленского на переговоры в Донбасс

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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