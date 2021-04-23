Россия предложила Германии и Франции обсудить перемирие в Донбассе
Россия предложила Франции и Германии до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)», — цитирует «РИА Новости» Козака.
Он подтвердил, что в озвученном предложении России предлагается провести переговоры непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пригласил президента Украины Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе для обсуждения ситуации в регионе.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 7 апреля Пушилин заявил об ухудшении ситуации в регионе. Тогда он отмечал, что количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.