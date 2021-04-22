Глава ДНР пригласил Зеленского на переговоры в Донбасс
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем видеообращении пригласил президента Украины Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе для обсуждения ситуации в регионе.
«Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами», – сказал Пушилин, отметив, что совместно с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником готов лично встретить украинского лидера и «предметно и профессионально» обсудить ситуацию в Донбассе и пути ее мирного урегулирования.
Глава ДНР призвал Зеленского «не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек». «Если вам все-таки не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично, мы с Леонидом Ивановичем готовы и к дебатам с вами в формате онлайн», – подчеркнул Пушилин. При этом дебаты должны быть публичными, добавил он.
20 апреля Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем. Сегодня Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским в Москве для обсуждения двухсторонних отношений. Глава российского государства пояснил, что если Зеленский добивается стабилизации обстановки в Донбассе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.