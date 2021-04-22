Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским в Москве
Президент России Владимир Путин заявил о готовности к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения двухсторонних отношений. Об этом он сказал в ходе российско-белорусских переговоров в эфире телеканала «Россия 24».
Глава российского государства пояснил, что если Зеленский добивается стабилизации обстановки в Донбассе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.
«Мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран», — сказал Путин.
«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — добавил президент России.
20 апреля Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что Кремль не получал официальных запросов на проведение встречи с Путиным, однако о предложении ему доложили.