Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским в Москве

«Мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран», — сказал Путин.