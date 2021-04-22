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Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения двухсторонних отношений. Об этом он сказал в ходе российско-белорусских переговоров в эфире телеканала «Россия 24».

Глава российского государства пояснил, что если Зеленский добивается стабилизации обстановки в Донбассе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.

«Мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран», — сказал Путин.

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — добавил президент России.

20 апреля Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что Кремль не получал официальных запросов на проведение встречи с Путиным, однако о предложении ему доложили.

Ранее по теме: Путину доложили о предложении Зеленского провести встречу в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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