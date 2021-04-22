Путину доложили о предложении Зеленского провести встречу в Донбассе
Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении президента Украины Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На вопрос, будет ли Путин думать о встрече с Зеленским, Песков ответил: «Если президент посчитает необходимым, он ответит. Мне сейчас нечего сказать». На вопрос, возможно ли провести встречу Путина и Зеленского в Донбассе, Песков не ответил.
20 апреля Владимир Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что Кремль не получал официальных запросов на проведение встречи с Путиным.
Ранее в интервью газете Le Figaro Зеленский заявил, что попросил руководителя своего офиса связаться с Путиным, чтобы провести разговор, когда погибли четверо украинских военнослужащих и двое были ранены. Однако российская сторона запрос не подтвердила. «Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили», — отметил Зеленский.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале этого года. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат.