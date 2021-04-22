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Путину доложили о предложении Зеленского провести встречу в Донбассе

Ведомости

Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении президента Украины Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос, будет ли Путин думать о встрече с Зеленским, Песков ответил: «Если президент посчитает необходимым, он ответит. Мне сейчас нечего сказать». На вопрос, возможно ли провести встречу Путина и Зеленского в Донбассе, Песков не ответил.

20 апреля Владимир Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что Кремль не получал официальных запросов на проведение встречи с Путиным.

Ранее в интервью газете Le Figaro Зеленский заявил, что попросил руководителя своего офиса связаться с Путиным, чтобы провести разговор, когда погибли четверо украинских военнослужащих и двое были ранены. Однако российская сторона запрос не подтвердила. «Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили», — отметил Зеленский.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале этого года. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат.

Ранее по теме: Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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