Каждый восьмой россиянин планировал отпуск между майскими праздниками

Ранее сегодня президент России Владимир Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. Свое предложение глава ведомства объяснила целью снизить число контактов людей друг с другом. Она пояснила, что в этот период россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи. Таким образом, нерабочими объявлены дни с 1 по 10 мая.