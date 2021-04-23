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Каждый восьмой россиянин планировал отпуск между майскими праздниками

Ведомости

Планировали взять отпуск между майскими праздниками 13% работающих россиян, сообщила пресс-служба сервиса Superjob по итогам опроса среди 1600 респондентов.

«13% работающих россиян хотели продлить майские выходные отпуском. 64% не имели подобных планов. 11% сомневались с решением», – говорится в сообщении.

Максимальную долю – 16% – желающих взять отпуск между праздниками аналитики зафиксировали среди работников с зарплатой выше 80 тыс. руб. в месяц. По данным сервиса, отпуск в этот период чаще планировали мужчины (14%), чем женщины (12%).

Ранее сегодня президент России Владимир Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. Свое предложение глава ведомства объяснила целью снизить число контактов людей друг с другом. Она пояснила, что в этот период россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи. Таким образом, нерабочими объявлены дни с 1 по 10 мая.

Ранее по теме: Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных