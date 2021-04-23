Каждый восьмой россиянин планировал отпуск между майскими праздниками
Планировали взять отпуск между майскими праздниками 13% работающих россиян, сообщила пресс-служба сервиса Superjob по итогам опроса среди 1600 респондентов.
«13% работающих россиян хотели продлить майские выходные отпуском. 64% не имели подобных планов. 11% сомневались с решением», – говорится в сообщении.
Максимальную долю – 16% – желающих взять отпуск между праздниками аналитики зафиксировали среди работников с зарплатой выше 80 тыс. руб. в месяц. По данным сервиса, отпуск в этот период чаще планировали мужчины (14%), чем женщины (12%).
Ранее сегодня президент России Владимир Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. Свое предложение глава ведомства объяснила целью снизить число контактов людей друг с другом. Она пояснила, что в этот период россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи. Таким образом, нерабочими объявлены дни с 1 по 10 мая.