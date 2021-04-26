Минтруд опубликовал рекомендации по оплате работы с 4 по 7 мая
Оплата труда работников в период с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере, следует из текста рекомендаций Минтруда, опубликованных на сайте ведомства.
«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 г. функционирование указанных в пункте 1 настоящих Рекомендаций органов и организаций (органов публичной власти, иных органов и организаций. — Прим.), производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно», — говорится в тексте документа.
При этом оплата за работу в периоды с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 г. производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Ранее 26 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что отказ от работы 4—7 мая не является основанием для неуплаты зарплаты.
В 2021 г. выходными должны были быть 1—3 мая и 8—10 мая включительно. 4, 5, 6 и 7 мая должны были быть рабочими. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая объявляются нерабочими с сохранением заработка. Таким образом, в этом году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Это было сделано после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она пояснила, что длинные выходные уменьшат частоту социальных контактов, в том числе в транспорте, и уменьшат распространение коронавирусной инфекции.