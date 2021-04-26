Прокуратура не нашла документов о законности сноса памятника Дзержинскому на Лубянке

«Очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей», — отметил тогда мэр.