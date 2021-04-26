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Прокуратура не нашла документов о законности сноса памятника Дзержинскому на Лубянке

Ведомости

Прокуратура Москвы не нашла правовых документов, обосновывающих снос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в 1991 г. и его перенос в парк «Музеон». Об этом говорится в соответствующем решении прокуратуры, опубликованном на сайте организации «Офицеры России», которая попросила ведомство проверить законность сноса памятника. 

В ответе прокуратуры указывается, что ведомство не нашло записей и распорядительных правовых актов о демонтаже памятника в Центральном государственном архиве, в архиве Моссовета и в архивном фонде правительства города. 

При этом в ведомстве отметили, что «оснований для принятия мер прокурорского реагирования» в настоящее время не имеется. 

25 февраля на портале «Активный гражданин» открылось голосование по памятника на Лубянской площади в Москве. Выбор был поставлен между установкой монумента Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому.

26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде и не устанавливать на ней никаких памятников. 

«Очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей», — отметил тогда мэр.

Согласно данным портала «Активный гражданин», за установку памятника Александру Невскому проголосовали 55% человек (176 897), Дзержинскому — 45% (142 943).

Ранее по теме: Матвиенко допустила проведение нового голосования по памятнику на Лубянке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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