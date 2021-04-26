Прокуратура не нашла документов о законности сноса памятника Дзержинскому на Лубянке
Прокуратура Москвы не нашла правовых документов, обосновывающих снос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в 1991 г. и его перенос в парк «Музеон». Об этом говорится в соответствующем решении прокуратуры, опубликованном на сайте организации «Офицеры России», которая попросила ведомство проверить законность сноса памятника.
В ответе прокуратуры указывается, что ведомство не нашло записей и распорядительных правовых актов о демонтаже памятника в Центральном государственном архиве, в архиве Моссовета и в архивном фонде правительства города.
При этом в ведомстве отметили, что «оснований для принятия мер прокурорского реагирования» в настоящее время не имеется.
25 февраля на портале «Активный гражданин» открылось голосование по памятника на Лубянской площади в Москве. Выбор был поставлен между установкой монумента Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому.
26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде и не устанавливать на ней никаких памятников.
«Очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей», — отметил тогда мэр.
Согласно данным портала «Активный гражданин», за установку памятника Александру Невскому проголосовали 55% человек (176 897), Дзержинскому — 45% (142 943).