В России за сутки выявили 8053 случая заражения коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 32,1 млн случаев, на втором месте Индия – 17,6 млн, на третьем месте Бразилия – 14,4 млн, на четвертом месте Франция – 5,6 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 147,9 млн случаев заражения коронавирусом и 3,1 млн смертей от него.