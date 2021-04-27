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В России за сутки выявили 8053 случая заражения коронавирусом

Ведомости

В России за последние сутки зарегистрировали 8053 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки вылечились от коронавируса 8039 человек, погибли 392. За весь период в России выявили 4 779 425 случаев заражения коронавирусом. 4 402 678 человек выздоровели от коронавируса, 108 980 — скончались.

26 апреля оперштаб сообщил о 8803 случаях заражения.

В Москве за сутки выявили 2098 зараженных коронавирусом, за весь период – 1 085 094. Продолжают лечение от коронавируса 81 177 человек, 985 769 пациентов уже выздоровели, 18 148 человек погибли от вируса в Москве.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 712 случаев, Московская область – 592, Ростовская область – 230, Самарская область – 183, Нижегородская область – 170 случаев заражения.

В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург – 413 576 случаев заражения, Московская область – 247 986, Нижегородская область – 113 443, Ростовская область – 87 274, Свердловская область – 85 833.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 32,1 млн случаев, на втором месте Индия – 17,6 млн, на третьем месте Бразилия – 14,4 млн, на четвертом месте Франция – 5,6 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 147,9 млн случаев заражения коронавирусом и 3,1 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных