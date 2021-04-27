Голикова дала прогноз по коллективному иммунитету к коронавирусу у россиян
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к сентябрю 2021 г., заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
«Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации – это сентябрь 2021 г. В разных субъектах по-разному. Все зависит от интенсивности вакцинации», – сказала Голикова (цитата по ТАСС). Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 12,1 млн россиян, обоими компонентами – 7,7 млн. Ситуация с коронавирусом в стране стабильная, но это «хрупкая» стабильность, которую необходимо поддерживать, подчеркнула вице-премьер.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса в России может завершиться в ноябре. Голикова в свою очередь отметила, что пандемия прекратится после того, как у россиян выработается коллективный иммунитет. По данным оперативного штаба на 27 апреля, в России за сутки выявлено 8053 новых случая коронавируса, 8039 человек выздоровели, 392 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн заражений и свыше 108 000 летальных исходов.