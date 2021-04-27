Голикова дала прогноз по коллективному иммунитету к коронавирусу у россиян

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса в России может завершиться в ноябре. Голикова в свою очередь отметила, что пандемия прекратится после того, как у россиян выработается коллективный иммунитет. По данным оперативного штаба на 27 апреля, в России за сутки выявлено 8053 новых случая коронавируса, 8039 человек выздоровели, 392 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн заражений и свыше 108 000 летальных исходов.