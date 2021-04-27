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Голикова дала прогноз по коллективному иммунитету к коронавирусу у россиян

Ведомости

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к сентябрю 2021 г., заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

«Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации – это сентябрь 2021 г. В разных субъектах по-разному. Все зависит от интенсивности вакцинации», – сказала Голикова (цитата по ТАСС). Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 12,1 млн россиян, обоими компонентами – 7,7 млн. Ситуация с коронавирусом в стране стабильная, но это «хрупкая» стабильность, которую необходимо поддерживать, подчеркнула вице-премьер.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса в России может завершиться в ноябре. Голикова в свою очередь отметила, что пандемия прекратится после того, как у россиян выработается коллективный иммунитет. По данным оперативного штаба на 27 апреля, в России за сутки выявлено 8053 новых случая коронавируса, 8039 человек выздоровели, 392 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн заражений и свыше 108 000 летальных исходов.

Ранее по теме: Гинцбург допустил завершение пандемии коронавируса в России в ноябре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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