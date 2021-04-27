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Суд ограничил деятельность ФБК

Ведомости

Мосгорсуд ограничил деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны Минюстом НКО-иноагентами) в рамках иска прокуратуры о признании фонда экстремистским и о его запрете. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

«Судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ», — сообщили в пресс-службе. Перечень запретов Мосгорсуд не привел, так как «дело рассматривается в закрытом режиме, определение не подлежит публикации».

Ранее прокуратура Москвы приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального». Прокурор также подал в Мосгорсуд заявление о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ. Поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и «Штабов Навального» «продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции».

После этого один из руководителей ФБК Леонид Волков заявил, что «Штабы Навального» замораживают активность своих соцсетей, чтобы не подвергать опасности своих сотрудников и сторонников.

Прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими ФБК, ФЗПГ и движения «Штабы Навального» 16 апреля. В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Ранее по теме: Прокуратура подтвердила приостановку деятельности штабов Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных