Суд ограничил деятельность ФБК

Мосгорсуд ограничил деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны Минюстом НКО-иноагентами) в рамках иска прокуратуры о признании фонда экстремистским и о его запрете. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.