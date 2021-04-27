Суд ограничил деятельность ФБК
Мосгорсуд ограничил деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны Минюстом НКО-иноагентами) в рамках иска прокуратуры о признании фонда экстремистским и о его запрете. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
«Судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ», — сообщили в пресс-службе. Перечень запретов Мосгорсуд не привел, так как «дело рассматривается в закрытом режиме, определение не подлежит публикации».
Ранее прокуратура Москвы приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального». Прокурор также подал в Мосгорсуд заявление о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ. Поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и «Штабов Навального» «продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции».
После этого один из руководителей ФБК Леонид Волков заявил, что «Штабы Навального» замораживают активность своих соцсетей, чтобы не подвергать опасности своих сотрудников и сторонников.
Прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими ФБК, ФЗПГ и движения «Штабы Навального» 16 апреля. В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».