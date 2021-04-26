Прокуратура подтвердила приостановку деятельности штабов Навального

Кроме того, прокурор подал в Мосгорсуд заявление о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ. Поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и «Штабов Навального» «продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, что имело место, например, 21 апреля 2021 г.».