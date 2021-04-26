Прокуратура подтвердила приостановку деятельности штабов Навального
Прокуратура Москвы приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального», сообщила пресс-служба ведомства. Ранее об этом решении рассказал в своем Telegram-канале руководитель движения Леонид Волков.
«Решением прокурора города Москвы от 26 апреля 2021 г. приостановлена деятельность общественного движения «Штабы Навального» до рассмотрения Московским городским судом дела по заявлению о ликвидации некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ (Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан; признаны Минюстом НКО-иноагентами. – Прим. ред.) и запрете деятельности общественного движения «Штабы Навального» в связи с осуществлением экстремистской деятельности», – говорится в сообщении.
Кроме того, прокурор подал в Мосгорсуд заявление о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ. Поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и «Штабов Навального» «продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, что имело место, например, 21 апреля 2021 г.».
Организация деятельности общественного объединения, в отношении которого действует законное решение о приостановке его работы, а также участие в ней образуют состав административного правонарушения и влекут за собой наложение административного штрафа, подчеркнули в ведомстве.
16 апреля прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими ФБК, ФЗПГ и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».