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Прокуратура подтвердила приостановку деятельности штабов Навального

Ведомости

Прокуратура Москвы приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального», сообщила пресс-служба ведомства. Ранее об этом решении рассказал в своем Telegram-канале руководитель движения Леонид Волков.

«Решением прокурора города Москвы от 26 апреля 2021 г. приостановлена деятельность общественного движения «Штабы Навального» до рассмотрения Московским городским судом дела по заявлению о ликвидации некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ (Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан; признаны Минюстом НКО-иноагентами. – Прим. ред.) и запрете деятельности общественного движения «Штабы Навального» в связи с осуществлением экстремистской деятельности», – говорится в сообщении.

Кроме того, прокурор подал в Мосгорсуд заявление о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ. Поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и «Штабов Навального» «продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, что имело место, например, 21 апреля 2021 г.».

Организация деятельности общественного объединения, в отношении которого действует законное решение о приостановке его работы, а также участие в ней образуют состав административного правонарушения и влекут за собой наложение административного штрафа, подчеркнули в ведомстве.

16 апреля прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими ФБК, ФЗПГ и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Ранее по теме: Прокуратура потребовала признать ФБК экстремистской организацией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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