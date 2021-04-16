Прокуратура потребовала признать ФБК экстремистской организацией
Прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признана Минюстом НКО-иноагентом), ФЗПГ и «Штабы Навального». Об этом говорится в заявлении столичной прокуратуры. Такое решение ведомство приняло после проведенных проверок.
В ведомстве заявили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной», — указывается в заявлении.
Основатель ФБК Алексей Навальный на сегодняшний день находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области. С 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. Навальный находился на лечении в Германии после предполагаемого отравления «Новичком». По возвращении в Россию основателя ФБК задержали в аэропорту Шереметьево и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам он это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.