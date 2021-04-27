Умер актер из «Белого солнца пустыни» Кахи Кавсадзе
Народный артист Грузинской ССР Кахи Кавсадзе, сыгравший Черного Абдуллу в фильме «Белое солнце пустыни», умер в возрасте 85 лет, сообщает телеканал Rustavi 2.
«Кахи Кавсадзе скончался на 86-м году жизни», — говорится в сообщении. В ноябре 2020 г. у актера диагностировали коронавирус. После нескольких недель лечения его выписали, но из-за ухудшения здоровья его возвращение в больницу снова стало необходимым, передает телеканал.
Кахи Кавсадзе родился 5 июня 1935 г. в Тбилиси. Окончил Тбилисский театральный институт и стал актером Академического театра имени Шота Руставели. В 1950-е гг. дебютировал в кино. Сыграл более чем в 90 фильмах, среди которых «Белое солнце пустыни», «Древо желания», «Покаяние».