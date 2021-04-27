Умер актер из «Белого солнца пустыни» Кахи Кавсадзе

«Кахи Кавсадзе скончался на 86-м году жизни», — говорится в сообщении. В ноябре 2020 г. у актера диагностировали коронавирус. После нескольких недель лечения его выписали, но из-за ухудшения здоровья его возвращение в больницу снова стало необходимым, передает телеканал.