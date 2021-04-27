Минпросвещения заменит возмутившие Путина учебники истории в колледжах

Минпросвещения начало проверку учебников истории после того, как в ходе своего послания Федеральному собранию Путин рассказал, что до сих пор «с удивлением смотрит» на то, что написано в некоторых учебниках по истории. В частности, он возмутился тому, что там написано что угодно, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано.