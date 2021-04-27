Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Минпросвещения заменит возмутившие Путина учебники истории в колледжах

Ведомости

Минпросвещения к 1 сентября заменит в колледжах возмутившие президента России Владимира Путина учебники истории из-за отсутствия там упоминания Сталинградской битвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Министерство, пояснили агентству, уже приготовило предложения с изменениями и «донастроит» содержание учебников новыми данными.

Ранее сегодня в Минпросвещения заявили, что нашли учебник, в недостаточном объеме отразивший события Сталинградской битвы. Он, по сведениям ведомства, используется не в школах, а в колледжах. В Минпросвещения посетовали, что сейчас для колледжей отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы, однако отметили, что вместе с депутатами Госдумы готовят поправки к закону «Об образовании», чтобы создать такой механизм.

Минпросвещения начало проверку учебников истории после того, как в ходе своего послания Федеральному собранию Путин рассказал, что до сих пор «с удивлением смотрит» на то, что написано в некоторых учебниках по истории. В частности, он возмутился тому, что там написано что угодно, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано.

Ранее по теме: В Минпросвещения нашли возмутивший Путина учебник истории

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных