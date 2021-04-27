Минпросвещения заменит возмутившие Путина учебники истории в колледжах
Минпросвещения к 1 сентября заменит в колледжах возмутившие президента России Владимира Путина учебники истории из-за отсутствия там упоминания Сталинградской битвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Министерство, пояснили агентству, уже приготовило предложения с изменениями и «донастроит» содержание учебников новыми данными.
Ранее сегодня в Минпросвещения заявили, что нашли учебник, в недостаточном объеме отразивший события Сталинградской битвы. Он, по сведениям ведомства, используется не в школах, а в колледжах. В Минпросвещения посетовали, что сейчас для колледжей отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы, однако отметили, что вместе с депутатами Госдумы готовят поправки к закону «Об образовании», чтобы создать такой механизм.
Минпросвещения начало проверку учебников истории после того, как в ходе своего послания Федеральному собранию Путин рассказал, что до сих пор «с удивлением смотрит» на то, что написано в некоторых учебниках по истории. В частности, он возмутился тому, что там написано что угодно, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано.