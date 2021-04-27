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В Минпросвещения нашли возмутивший Путина учебник истории

Ведомости

Минпросвещения нашло учебник, в недостаточном объеме отразивший события Сталинградской битвы, однако он используется не в школах, а в колледжах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. Ранее этот недостаток возмутил президента России Владимира Путина.

«Выяснилось, что данный учебник от 2013 г. до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах», — сообщили в Минпросвещения, не уточнив выходных данных учебного пособия, в частности авторов. Там отметили, что сейчас, по мнению экспертов, «в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы».

Ведомство совместно с депутатами Госдумы уже подготовило пакет поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», «которые позволят в короткие сроки усилить контроль качества учебников».

Минпросвещения начало проверку учебников истории после того, как в ходе своего послания Федеральному собранию Путин рассказал, что до сих пор «с удивлением смотрит» на то, что написано в некоторых учебниках по истории. В частности, он возмутился, что там якобы «что угодно там написано, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано». Тогда в Кремле не смогли пояснить, какой именно учебник вызвал такую реакцию Путина.

Ранее по теме: Минпросвещения проведет анализ учебников по истории после критики со стороны Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных