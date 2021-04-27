В Минпросвещения нашли возмутивший Путина учебник истории
Минпросвещения нашло учебник, в недостаточном объеме отразивший события Сталинградской битвы, однако он используется не в школах, а в колледжах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. Ранее этот недостаток возмутил президента России Владимира Путина.
«Выяснилось, что данный учебник от 2013 г. до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах», — сообщили в Минпросвещения, не уточнив выходных данных учебного пособия, в частности авторов. Там отметили, что сейчас, по мнению экспертов, «в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы».
Ведомство совместно с депутатами Госдумы уже подготовило пакет поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», «которые позволят в короткие сроки усилить контроль качества учебников».
Минпросвещения начало проверку учебников истории после того, как в ходе своего послания Федеральному собранию Путин рассказал, что до сих пор «с удивлением смотрит» на то, что написано в некоторых учебниках по истории. В частности, он возмутился, что там якобы «что угодно там написано, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано». Тогда в Кремле не смогли пояснить, какой именно учебник вызвал такую реакцию Путина.