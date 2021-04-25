Минпросвещения проведет анализ учебников по истории после критики со стороны Путина
Минпросвещения проведет полный анализ учебников по истории после критики со стороны президента России Владимира Путина, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее в ходе своего послания Федеральному собранию Путин рассказал, что до сих пор «с удивлением смотрит» на то, что написано в некоторых учебниках по истории.
«Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Всё что угодно там написано, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое. Просто удивительно! Просто не знаю, даже не хочу комментировать», — говорил он.