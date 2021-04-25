Минпросвещения проведет анализ учебников по истории после критики со стороны Путина

«Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Всё что угодно там написано, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое. Просто удивительно! Просто не знаю, даже не хочу комментировать», — говорил он.