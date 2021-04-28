Умерла народная артистка России Нинель Терновская

Нинель Терновская была принята в труппу Центрального детского театра в 1948 г. Она сыграла более 100 ролей, в частности царицу («Вечера на хуторе близ Диканьки»), Нонну Владимировну («Гусиное перо»), Анну Николаевну («Димка-невидимка»), лису Алису («Золотой ключик»), госпожу Тенардье («Отверженные»), миссис Сноу («Полианна»), Матильду («Сон с продолжением») и др.