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Умерла народная артистка России Нинель Терновская

Ведомости

Народная артистка России, актриса Российского академического молодежного театра (РАМТ) Нинель Терновская умерла в возрасте 94 лет, сообщается на странице театра во «ВКонтакте».

«27 апреля на 95-м году жизни скончалась актриса РАМТа, народная артистка РФ Нинель Федоровна Терновская», — говорится в сообщении. Отмечается, что о времени и месте прощания будет объявлено позднее.

Нинель Терновская была принята в труппу Центрального детского театра в 1948 г. Она сыграла более 100 ролей, в частности царицу («Вечера на хуторе близ Диканьки»), Нонну Владимировну («Гусиное перо»), Анну Николаевну («Димка-невидимка»), лису Алису («Золотой ключик»), госпожу Тенардье («Отверженные»), миссис Сноу («Полианна»), Матильду («Сон с продолжением») и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных