СПЧ попросил МВД объяснить визиты полиции к работавшим на митингах журналистам

По словам самого Коростелева, на видео, показанном сотрудником правоохранительных органов, его не было, а в редакции «Дождя» заверили, что он был на акции с пресс-картой и редзаданием для ее освещения. Коростелева увезли в отделение, обязали дать письменные объяснения и явиться в полицию 30 апреля.