СПЧ попросил МВД объяснить визиты полиции к работавшим на митингах журналистам
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте обратился к МВД с требованием объяснить визиты полиции к журналистам, которые освещали несогласованные акции протеста 21 апреля.
«Просим вас поручить направить в адрес совета информацию о причинах указанных действий сотрудников полиции в отношении журналистов», — цитирует СПЧ письмо своего председателя Валерия Фадеева.
На сайте организации поясняется, что обращение к главе управления МВД по Москве Олегу Баранову подготовила постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере «после опросов в отношении журналистов телеканала «Дождь» Алексея Коростелева, радиостанции «Эхо Москвы» Олега Овчаренко и газеты «Комсомольская правда» Александра Рогозы».
Сотрудники полиции задержали Коростелева, освещавшего акцию 21 апреля в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, через 6 дней. Журналисту сообщили, что у полиции есть видео, где Коростелев выступает в качестве участника акции, а не представителя СМИ.
По словам самого Коростелева, на видео, показанном сотрудником правоохранительных органов, его не было, а в редакции «Дождя» заверили, что он был на акции с пресс-картой и редзаданием для ее освещения. Коростелева увезли в отделение, обязали дать письменные объяснения и явиться в полицию 30 апреля.