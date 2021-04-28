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СПЧ попросил МВД объяснить визиты полиции к работавшим на митингах журналистам

Ведомости

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте обратился к МВД с требованием объяснить визиты полиции к журналистам, которые освещали несогласованные акции протеста 21 апреля.

«Просим вас поручить направить в адрес совета информацию о причинах указанных действий сотрудников полиции в отношении журналистов», — цитирует СПЧ письмо своего председателя Валерия Фадеева.

На сайте организации поясняется, что обращение к главе управления МВД по Москве Олегу Баранову подготовила постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере «после опросов в отношении журналистов телеканала «Дождь» Алексея Коростелева, радиостанции «Эхо Москвы» Олега Овчаренко и газеты «Комсомольская правда» Александра Рогозы». 

Сотрудники полиции задержали Коростелева, освещавшего акцию 21 апреля в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, через 6 дней. Журналисту сообщили, что у полиции есть видео, где Коростелев выступает в качестве участника акции, а не представителя СМИ.

По словам самого Коростелева, на видео, показанном сотрудником правоохранительных органов, его не было, а в редакции «Дождя» заверили, что он был на акции с пресс-картой и редзаданием для ее освещения. Коростелева увезли в отделение, обязали дать письменные объяснения и явиться в полицию 30 апреля.

Ранее по теме: К корреспонденту «Дождя» пришла полиция из-за акции 21 апреля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных