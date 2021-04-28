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В «Сколтехе» раскритиковали авторов статьи об «убийстве» коронавируса за секунду

Ведомости

То, что нейтрализовать коронавирус менее чем за секунду можно воздействием на него очень высокой температуры, не является открытием, заявил профессор «Сколтеха» Константин Северинов, комментируя результаты исследования группы ученых из Техасского университета A&M.

«Сейчас в силу общей нервозности журналисты очень падки, ученые начинают делать всякие заявления, потому что это увеличивает их известность и шансы получить финансирование, но никакого открытия здесь нет», — сказал он «РИА Новостям».

Тот факт, что при термической обработке клетки и вирусы утрачивают жизнеспособность, известен, добавил Северинов. Ученый подчеркнул, что для победы над коронавирусом необходимо носить маски и делать прививки.

Ранее техасские ученые сообщили, что создали систему из трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. Трубка нагревается до высокой температуры и сразу же охлаждается. По словам руководителя группы профессора Арума Хана, если раствор нагреть до 72 градусов Цельсия в течение примерно 0,5 секунды, это поможет уменьшить количество вируса в растворе в 100 000 раз, что достаточно для нейтрализации вируса и предотвращения его передачи.

Ученые отметили, что данный метод борьбы с коронавирусом можно использовать в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также применять для борьбы с другими вирусами. В своей будущей работе исследователи построят микрожидкостный тестовый чип, который позволит им термически обрабатывать вирусы в течение еще более короткого времени.

Ранее по теме: Константин Северинов: «У этносов есть медицински регулируемые свойства»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных