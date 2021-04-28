Турция подписала контракт на поставку 50 млн доз вакцины «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в более чем 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.