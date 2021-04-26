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Эрдоган объявил о введении локдауна в Турции до 17 мая

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна, который продлится с 29 апреля по 17 мая, передает «РИА Новости». Локдаун вводится из-за ситуации с коронавирусом.

По данным на 16 апреля, в Турции был зарегистрирован суточный рекорд по приросту заболевших - 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 362.

«С 19.00 29 апреля до 05.00 утра 17 мая вводится полный локдаун», — объявил турецкий президент. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны полиции, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, отметил Эрдоган. 

В конце марта Эрдоган заявил, что из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе в Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь вводится комендантский час по выходным — с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. 

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.

Ранее по теме: В Турции ужесточили комендантский час из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных