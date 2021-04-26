Эрдоган объявил о введении локдауна в Турции до 17 мая

В конце марта Эрдоган заявил, что из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе в Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь вводится комендантский час по выходным — с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.