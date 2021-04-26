Эрдоган объявил о введении локдауна в Турции до 17 мая
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна, который продлится с 29 апреля по 17 мая, передает «РИА Новости». Локдаун вводится из-за ситуации с коронавирусом.
По данным на 16 апреля, в Турции был зарегистрирован суточный рекорд по приросту заболевших - 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 362.
«С 19.00 29 апреля до 05.00 утра 17 мая вводится полный локдаун», — объявил турецкий президент. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны полиции, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, отметил Эрдоган.
В конце марта Эрдоган заявил, что из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе в Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь вводится комендантский час по выходным — с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.
Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.