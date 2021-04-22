В Турции ужесточили комендантский час из-за коронавируса
Власти Турции 22 апреля введут круглосуточный комендантский час из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД республики. Ограничения будут действовать до 26 апреля.
«В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником — Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19.00 22 апреля и закончится в 05.00 26 апреля», — сообщили в ведомстве.
Граждане страны смогут покидать дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек в период с 10.00 до 17.00, а также визитов к врачам и выгула собак.
Ранее в марте президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране комендантского часа по выходным из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Турции зафиксировали почти 4,5 млн случаев коронавируса, по этому показателю страна находится на шестом месте в мире. Всего умерли 36 975 человек. В минувшую пятницу в республике зафиксировали рекордный уровень суточного прироста заболеваемости коронавирусом — 63 082 случая. А в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 346.
Ранее Россия объявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.