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В Турции ужесточили комендантский час из-за коронавируса

Ведомости

Власти Турции 22 апреля введут круглосуточный комендантский час из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД республики. Ограничения будут действовать до 26 апреля.

«В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником — Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19.00 22 апреля и закончится в 05.00 26 апреля», — сообщили в ведомстве.

Граждане страны смогут покидать дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек в период с 10.00 до 17.00, а также визитов к врачам и выгула собак.

Ранее в марте президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране комендантского часа по выходным из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Турции зафиксировали почти 4,5 млн случаев коронавируса, по этому показателю страна находится на шестом месте в мире. Всего умерли 36 975 человек. В минувшую пятницу в республике зафиксировали рекордный уровень суточного прироста заболеваемости коронавирусом — 63 082 случая. А в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 346.

Ранее Россия объявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных