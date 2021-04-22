В Турции ужесточили комендантский час из-за коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Турции зафиксировали почти 4,5 млн случаев коронавируса, по этому показателю страна находится на шестом месте в мире. Всего умерли 36 975 человек. В минувшую пятницу в республике зафиксировали рекордный уровень суточного прироста заболеваемости коронавирусом — 63 082 случая. А в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 346.