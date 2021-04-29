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Минпросвещения проверит школьные программы по истории после критики Путина

Ведомости

Минпросвещения проверит образовательные программы по истории в школах после выявления учебника, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на старте акции «Диктант Победы».

«Мы решили провести анализ программ, по которым работают в школах, в том числе по истории», – сказал Кравцов (цитата по ТАСС).

Ранее в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор «с удивлением смотрит» на то, что написано в некоторых учебниках по истории. В частности, он возмутился тому, что там написано что угодно, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано. После этого Минпросвещения начало проверку учебников.

Позже в Минпросвещения заявили, что нашли учебник, в недостаточном объеме отразивший события Сталинградской битвы. По данным ведомства, он используется не в школах, а в колледжах. К 1 сентября эти учебники будут заменены, подчеркнули в министерстве.

Ранее по теме: Минпросвещения заменит возмутившие Путина учебники истории в колледжах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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