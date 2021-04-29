Минпросвещения проверит школьные программы по истории после критики Путина
Минпросвещения проверит образовательные программы по истории в школах после выявления учебника, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на старте акции «Диктант Победы».
«Мы решили провести анализ программ, по которым работают в школах, в том числе по истории», – сказал Кравцов (цитата по ТАСС).
Ранее в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор «с удивлением смотрит» на то, что написано в некоторых учебниках по истории. В частности, он возмутился тому, что там написано что угодно, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано. После этого Минпросвещения начало проверку учебников.
Позже в Минпросвещения заявили, что нашли учебник, в недостаточном объеме отразивший события Сталинградской битвы. По данным ведомства, он используется не в школах, а в колледжах. К 1 сентября эти учебники будут заменены, подчеркнули в министерстве.