В Кремле исключили компенсацию праздников в мае за счет январских дней
Длинные майские выходные вряд ли будут компенсироваться за счет январских праздников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Наверно вряд ли это подлежит какой-то компенсации — вот эти дни, которые объявлены», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не сократят ли январские каникулы из-за увеличения дней отдыха на майские праздники. «Никаких решений на этот счет не принималось», — добавил он, отметив, что тема сокращения новогодних праздников не обсуждалась.
Увеличение нерабочих дней в первые дни мая связано с рекомендацией экспертов по эпидемиологической ситуации, сказал пресс-секретарь.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели. А некоторые регионы продлили выходные еще на один день в связи с празднованием православными 11 мая Радоницы.