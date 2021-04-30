В Кремле исключили компенсацию праздников в мае за счет январских дней

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели. А некоторые регионы продлили выходные еще на один день в связи с празднованием православными 11 мая Радоницы.