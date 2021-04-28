Часть регионов России продлят майские выходные еще на день
«В этом году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим», — написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram. Об этом также объявлял врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на заседании оперативного штаба 23 апреля, отмечает издание.
Кроме того, в трех регионах России — в Адыгее, Башкирии, Татарстане — в связи с празднованием мусульманского Ураза-Байрама выходным днем будет объявлено еще 13 мая, пишет РБК. Таким образом в этих регионах в мае будет по 17 выходных дней, в Адыгее — 18.
Радоница — отмечаемый Русской православной церковью день поминовения усопших. Ураз-Байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан.
23 апреля Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.