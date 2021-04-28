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Часть регионов России продлят майские выходные еще на день

Ведомости

В Пензенской и Саратовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также Адыгее майские выходные продлят еще на один день в связи с Радоницей, которая выпадает на 11 мая, сообщает РБК.

«В этом году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим», — написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram. Об этом также объявлял врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на заседании оперативного штаба 23 апреля, отмечает издание.

Кроме того, в трех регионах России — в Адыгее, Башкирии, Татарстане — в связи с празднованием мусульманского Ураза-Байрама выходным днем будет объявлено еще 13 мая, пишет РБК. Таким образом в этих регионах в мае будет по 17 выходных дней, в Адыгее — 18.

Радоница — отмечаемый Русской православной церковью день поминовения усопших. Ураз-Байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан.

23 апреля Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.

Ранее по теме: Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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