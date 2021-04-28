Часть регионов России продлят майские выходные еще на день

«В этом году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим», — написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram. Об этом также объявлял врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на заседании оперативного штаба 23 апреля, отмечает издание.