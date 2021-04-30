Захарова заявила об отсутствии преград работе журналистов в России
В России нет препятствий для работы журналистов, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, отвечая на заявления госдепартамента США о работе в России портала «Радио Свобода», которое было признано Минюстом СМИ-иноагентом.
«Ни о каком препятствовании работе журналистов в России речь не идет — американским властям не надо никого обманывать, вбрасывая подобную дезинформацию. Как и раньше, приветствуем профессиональную деятельность американских медиа в нашей стране, поскольку искренне верим, что плюрализм СМИ является неотъемлемым элементом полноценного демократического общества. Ожидаем от них соблюдения элементарных требований российского законодательства», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
29 апреля представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США ответят России на возможное прекращение работы «Радио Свобода».
Ранее Роскомнадзор составил 390 протоколов в отношении медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/РС, включена в реестр СМИ – иностранных агентов) об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке.
Суд уже рассмотрел 260 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 71,5 млн руб. «Радио Свобода» 5 февраля сообщало, что обжаловало постановления по делам о маркировке.
Согласно новому законодательству (ст.19.34.1 КоАП), СМИ, включенное в реестр иностранных агентов, каждое свое сообщение, включая рекламное, должно выпускать с пометкой о том, что медиа включено в этот список. За неисполнение или ошибки в исполнении этого правила СМИ грозят штрафы: для юрлиц — 500 000 руб., для должностных лиц — 50 000 руб.
Кроме того, СМИ, включенные в реестр, обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность, за нарушения предусмотрены крупные штрафы.