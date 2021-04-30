Захарова заявила об отсутствии преград работе журналистов в России

Согласно новому законодательству (ст.19.34.1 КоАП), СМИ, включенное в реестр иностранных агентов, каждое свое сообщение, включая рекламное, должно выпускать с пометкой о том, что медиа включено в этот список. За неисполнение или ошибки в исполнении этого правила СМИ грозят штрафы: для юрлиц — 500 000 руб., для должностных лиц — 50 000 руб.