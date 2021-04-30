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Захарова заявила об отсутствии преград работе журналистов в России

Ведомости

В России нет препятствий для работы журналистов, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, отвечая на заявления госдепартамента США о работе в России портала «Радио Свобода», которое было признано Минюстом СМИ-иноагентом. 

«Ни о каком препятствовании работе журналистов в России речь не идет — американским властям не надо никого обманывать, вбрасывая подобную дезинформацию. Как и раньше, приветствуем профессиональную деятельность американских медиа в нашей стране, поскольку искренне верим, что плюрализм СМИ является неотъемлемым элементом полноценного демократического общества. Ожидаем от них соблюдения элементарных требований российского законодательства», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

29 апреля представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США ответят России на возможное прекращение работы «Радио Свобода». 

Ранее Роскомнадзор составил 390 протоколов в отношении медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/РС, включена в реестр СМИ – иностранных агентов) об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке. 

Суд уже рассмотрел 260 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 71,5 млн руб. «Радио Свобода» 5 февраля сообщало, что обжаловало постановления по делам о маркировке.

Согласно новому законодательству (ст.19.34.1 КоАП), СМИ, включенное в реестр иностранных агентов, каждое свое сообщение, включая рекламное, должно выпускать с пометкой о том, что медиа включено в этот список. За неисполнение или ошибки в исполнении этого правила СМИ грозят штрафы: для юрлиц — 500 000 руб., для должностных лиц — 50 000 руб.

Кроме того, СМИ, включенные в реестр, обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность, за нарушения предусмотрены крупные штрафы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных