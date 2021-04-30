В результате взрыва на востоке Афганистана погибли 30 человек
В столице провинции Логар городе Пол-е Алам на востоке Афганистана прогремел взрыв, в результате которого погибли не менее 30 человек, еще свыше 60 получили ранения, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на власти.
حسیب الله ستانکزی رییس شورای ولایتی لوگر می گوید در انفجار موتر مملو از مواد انفجاری در پل علم شام امروز 30 تن کشته و بیش از 60 نفر زخمی شده اند pic.twitter.com/VcUEWEY9v5— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) April 30, 2021
Взрыв заминированной машины произошел на мосту, уточняет агентство Pajhwok.
Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о начале вывода американских войск из Афганистана.
Перед этим о выводе войск объявил президент США Джо Байден. Он отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября».
При этом американский президент предупредил, что если «Талибан» (движение запрещено в России) начнет нападение на войска, «то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства».