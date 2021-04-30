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В результате взрыва на востоке Афганистана погибли 30 человек

Ведомости

В столице провинции Логар городе Пол-е Алам на востоке Афганистана прогремел взрыв, в результате которого погибли не менее 30 человек, еще свыше 60 получили ранения, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на власти.

Взрыв заминированной машины произошел на мосту, уточняет агентство Pajhwok.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о начале вывода американских войск из Афганистана.

Перед этим о выводе войск объявил президент США Джо Байден. Он отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября».

При этом американский президент предупредил, что если «Талибан» (движение запрещено в России) начнет нападение на войска, «то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства». 

Ранее по теме: США начали вывод войск из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных