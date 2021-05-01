В Киргизии заявили об обстреле жилых домов военными Таджикистана
Вооруженные силы Таджикистана открыли огонь по домам жителей Лейлекского района Киргизии, сообщила пограничная служба госкомитета национальной безопасности Киргизии, передает «Sputnik Кыргызстан».
Жителей попавшего под обстрел села эвакуировали, военные Киргизии заняли оборонительные позиции, ситуация остается напряженной. Всего, как отмечает агентство со ссылкой на минздрав республики, в результате приграничного конфликта погибли 33 жителя Киргизии.
В правоохранительных органах Таджикистана в комментарии ТАСС эту информацию опровергли, назвав обстановку «относительно спокойной».
Конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной» на киргизско-таджикской границе начался 29 апреля. Этот водозабор в обеих странах считают своей территорией, демаркация границы не проводилась с советских времен. В результате конфликта были применены минометы и пулеметы. В Киргизии обвинили в этом спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана.
Позднее министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Договоренность вступила в силу в 20.00 по местному времени (17.00 мск) 29 апреля.