В Киргизии заявили об обстреле жилых домов военными Таджикистана

Конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной» на киргизско-таджикской границе начался 29 апреля. Этот водозабор в обеих странах считают своей территорией, демаркация границы не проводилась с советских времен. В результате конфликта были применены минометы и пулеметы. В Киргизии обвинили в этом спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана.