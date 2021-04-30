Между Киргизией и Таджикистаном произошли вооруженные столкновения

Между Киргизией и Таджикистаном произошли вооруженные столкновенияСерьезного конфликта 29 апреля удалось избежать
Начавшийся утром 29 апреля конфликт вокруг спорного пункта распределения воды «Головной» на границе Таджикистана и Киргизии в Ферганской долине быстро прошел стадию от стычек между гражданами двух стран c использованием камней до перестрелок между пограничниками и силами МВД с использованием минометов, заявлений о захвате и поджогах погранзастав в обеих странах и стягивании к границе тяжелой бронетехники.
Ситуацию обсудили премьер-министры Киргизии и Таджикистана Улукбек Марипов и Кохир Расулзода, которые принимали участие в саммите Евразийского межправительственного совета в Казани. К вечеру МИД Киргизии заявил о достижении с таджикистанской стороной договоренности о полном прекращении огня и отводе сил, а также о совместном патрулировании границы.
Киргизия и Таджикистан являются союзниками России по ОДКБ, обеим странам в последние годы Россией была оказана военная помощь. 29 апреля в соцсетях были опубликованы многочисленные кадры с танками, бронетранспортерами и другой техникой из состава этой помощи, которые стороны стягивали к границе. Перестрелки между таджикистанскими и киргизскими силовиками были за последние десятилетия неоднократно, дело доходило до использования в них минометов, говорит источник, близкий к Минобороны России. Переброска сторонами танков и другой бронетехники в зоне конфликта может быть вызвана не столько готовностью их использовать, сколько тем, что эта недавно отремонтированная в России техника находится на ходу, полагает собеседник «Ведомостей».