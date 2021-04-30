Между Киргизией и Таджикистаном произошли вооруженные столкновения

Киргизия и Таджикистан являются союзниками России по ОДКБ, обеим странам в последние годы Россией была оказана военная помощь. 29 апреля в соцсетях были опубликованы многочисленные кадры с танками, бронетранспортерами и другой техникой из состава этой помощи, которые стороны стягивали к границе. Перестрелки между таджикистанскими и киргизскими силовиками были за последние десятилетия неоднократно, дело доходило до использования в них минометов, говорит источник, близкий к Минобороны России. Переброска сторонами танков и другой бронетехники в зоне конфликта может быть вызвана не столько готовностью их использовать, сколько тем, что эта недавно отремонтированная в России техника находится на ходу, полагает собеседник «Ведомостей».