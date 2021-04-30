Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Между Киргизией и Таджикистаном произошли вооруженные столкновения

Серьезного конфликта 29 апреля удалось избежать
Алексей Никольский
Arnd Wiegmann / Reuters

Начавшийся утром 29 апреля конфликт вокруг спорного пункта распределения воды «Головной» на границе Таджикистана и Киргизии в Ферганской долине быстро прошел стадию от стычек между гражданами двух стран c использованием камней до перестрелок между пограничниками и силами МВД с использованием минометов, заявлений о захвате и поджогах погранзастав в обеих странах и стягивании к границе тяжелой бронетехники.

Ситуацию обсудили премьер-министры Киргизии и Таджикистана Улукбек Марипов и Кохир Расулзода, которые принимали участие в саммите Евразийского межправительственного совета в Казани. К вечеру МИД Киргизии заявил о достижении с таджикистанской стороной договоренности о полном прекращении огня и отводе сил, а также о совместном патрулировании границы.

Киргизия и Таджикистан являются союзниками России по ОДКБ, обеим странам в последние годы Россией была оказана военная помощь. 29 апреля в соцсетях были опубликованы многочисленные кадры с танками, бронетранспортерами и другой техникой из состава этой помощи, которые стороны стягивали к границе. Перестрелки между таджикистанскими и киргизскими силовиками были за последние десятилетия неоднократно, дело доходило до использования в них минометов, говорит источник, близкий к Минобороны России. Переброска сторонами танков и другой бронетехники в зоне конфликта может быть вызвана не столько готовностью их использовать, сколько тем, что эта недавно отремонтированная в России техника находится на ходу, полагает собеседник «Ведомостей».

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных