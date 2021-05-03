Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС некоторым привитым туристам
Еврокомиссия предложила разрешить въезд в Евросоюз туристам, сделавшим прививку одной из одобренных европейским регулятором вакцин, сообщается на сайте ЕК.
«Комиссия предлагает разрешить въезд в ЕС по несущественным причинам не только лицам, прибывающим из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также всем людям, которые получили последнюю рекомендованную дозу вакцины, разрешенной ЕС», — говорится в заявлении.
В Еврокомиссии также предложили распространить разрешение и на вакцины, которые одобрила ВОЗ для экстренного использования. Туристы должны полностью пройти вакцинацию за 14 дней до прибытия в Евросоюз, считают в ЕК.
4 марта РФПИ сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V», заявка на регистрацию вакцины в ЕС поступила в агентство в феврале. 22 марта стало известно, что ЕМА в апреле направит в Россию экспертов для проверки предприятий, производящих «Спутник V», а также данных о клинических испытаниях препарата.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.