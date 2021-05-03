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Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС некоторым привитым туристам

Ведомости

Еврокомиссия предложила разрешить въезд в Евросоюз туристам, сделавшим прививку одной из одобренных европейским регулятором вакцин, сообщается на сайте ЕК.

«Комиссия предлагает разрешить въезд в ЕС по несущественным причинам не только лицам, прибывающим из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также всем людям, которые получили последнюю рекомендованную дозу вакцины, разрешенной ЕС», — говорится в заявлении.

В Еврокомиссии также предложили распространить разрешение и на вакцины, которые одобрила ВОЗ для экстренного использования. Туристы должны полностью пройти вакцинацию за 14 дней до прибытия в Евросоюз, считают в ЕК.

4 марта РФПИ сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V», заявка на регистрацию вакцины в ЕС поступила в агентство в феврале. 22 марта стало известно, что ЕМА в апреле направит в Россию экспертов для проверки предприятий, производящих «Спутник V», а также данных о клинических испытаниях препарата.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.

Ранее по теме: Болгария с 1 мая разрешает въезд привившимся и переболевшим COVID-19 туристам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных