Болгария с 1 мая разрешает въезд привившимся и переболевшим COVID-19 туристам

Ранее, 15 апреля, Словения отменила карантин для привившихся «Спутником V» туристов. Также это правило действует для въезжающих, получивших инъекции Johnson&Johnson, AstraZeneca, BioNTech/Pfizer и Moderna. При пересечении границы Словении привившиеся должны будут показать свидетельства о вакцинации на английском или словенском языках. Прививку нужно будет сделать за 21 день до въезда в страну. С 1 апреля также разрешили въезд людям с документами о вакцинации от коронавируса российскими и китайскими препаратами власти Хорватии.