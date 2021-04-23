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Болгария с 1 мая разрешает въезд привившимся и переболевшим COVID-19 туристам

Ведомости

Болгария с 1 мая открывает границу для привившихся и переболевших коронавирусом туристов, а также тех, у кого отрицательные результаты анализов ПЦР. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов, передает «Болгарское телеграфное агентство».

По его словам, с 1 мая въезд в Болгарию будет возможен по трем параметрам: при наличии сертификата о завершенном курсе вакцинации против COVID-19; при отрицательном результате ПЦР или теста на антиген; а также с документом об излечении от коронавирусной инфекции, произошедшем не более 6 месяцев назад на момент въезда.

«Мы пытаемся сделать эти меры похожими на наши соседние страны и почти такими же, которые ЕС, вероятно, введет для всего союза в конце мая», — сказал Ангелов. Одновременно он объявил о снятии части коронавирусных ограничений в стране, в частности, с 24 апреля будут разрешены групповые занятия в учебных и языковых центрах и школах.

Ранее, 15 апреля, Словения отменила карантин для привившихся «Спутником V» туристов. Также это правило действует для въезжающих, получивших инъекции Johnson&Johnson, AstraZeneca, BioNTech/Pfizer и Moderna. При пересечении границы Словении привившиеся должны будут показать свидетельства о вакцинации на английском или словенском языках. Прививку нужно будет сделать за 21 день до въезда в страну. С 1 апреля также разрешили въезд людям с документами о вакцинации от коронавируса российскими и китайскими препаратами власти Хорватии.

В то же время Россия ограничила авиасообщение с одним из самых популярных направлений весеннего и летнего отдыха россиян — Турцией — из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Под ограничения по той же причине также попали полеты в Танзанию. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.

Ранее по теме: Словения отменила карантин для привившихся «Спутником V» туристов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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