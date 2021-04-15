Словения отменила карантин для привившихся «Спутником V» туристов

При пересечении границы Словении привившиеся должны будут показать свидетельства о вакцинации на английском или словенском языках. Прививку нужно будет сделать за 21 день до въезда в страну. Хорватия с 1 апреля разрешила въезд в страну людям с документами о вакцинации от коронавируса российскими и китайскими препаратами.