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Словения отменила карантин для привившихся «Спутником V» туристов

Ведомости

Власти Словении внесли российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в перечень вакцин, после прививки которыми не нужно проходить карантин при въезде в страну, говорится на сайте правительства Словении.

Одновременно в список внесли вакцину компании Johnson&Johnson. Ранее в перечень вошли препараты AstraZeneca, BioNTech/Pfizer и Moderna.

При пересечении границы Словении привившиеся должны будут показать свидетельства о вакцинации на английском или словенском языках. Прививку нужно будет сделать за 21 день до въезда в страну. Хорватия с 1 апреля разрешила въезд в страну людям с документами о вакцинации от коронавируса российскими и китайскими препаратами.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 60 странах мира с населением более 3 млрд человек.

Ранее по теме: Хорватия разрешит въезд привившимся «Спутником V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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