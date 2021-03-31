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Хорватия разрешит въезд привившимся «Спутником V»

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В Хорватии с 1 апреля разрешат въезд в страну людям с подтверждением о вакцинации российскими и китайскими препаратами от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел страны, руководителя Национального штаба гражданской защиты Давора Божиновича.

«При въезде в Хорватию признаются экспресс-тесты на антитела, но также можно въехать при наличии подтверждения о вакцинации [от коронавируса] в том числе российскими и китайскими прививками или подтверждения о перенесенном заболевании», — подчеркнул Божинович.

Такое решение он объяснил интересами турбизнеса.

«Учитывая ограничительные меры в соседних странах, мы не ожидаем большого количества приезжающих в Хорватию», — добавил он.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных