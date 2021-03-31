Хорватия разрешит въезд привившимся «Спутником V»

«При въезде в Хорватию признаются экспресс-тесты на антитела, но также можно въехать при наличии подтверждения о вакцинации [от коронавируса] в том числе российскими и китайскими прививками или подтверждения о перенесенном заболевании», — подчеркнул Божинович.