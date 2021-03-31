Хорватия разрешит въезд привившимся «Спутником V»
В Хорватии с 1 апреля разрешат въезд в страну людям с подтверждением о вакцинации российскими и китайскими препаратами от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел страны, руководителя Национального штаба гражданской защиты Давора Божиновича.
«При въезде в Хорватию признаются экспресс-тесты на антитела, но также можно въехать при наличии подтверждения о вакцинации [от коронавируса] в том числе российскими и китайскими прививками или подтверждения о перенесенном заболевании», — подчеркнул Божинович.
Такое решение он объяснил интересами турбизнеса.
«Учитывая ограничительные меры в соседних странах, мы не ожидаем большого количества приезжающих в Хорватию», — добавил он.
В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.